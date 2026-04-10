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高須幹弥がココイチの「THE牛カレー」を実食！1週間のインド滞在を経て「牛肉が食べたくてしょうがなくて」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が「【ココ壱番屋】インド帰りで食べる牛カレーが美味すぎた件」を公開しました。約1週間のインド旅行から帰国したばかりの高須氏が、デリバリーで注文したココ壱番屋のメニューを実食し、日本のカレーの魅力を熱弁する動画となっています。



動画の冒頭、高須氏は「ほぼ毎日カレーを食べていた」というインドでの食生活を振り返ります。インドではスパイスの効いたカレーをふんわりとしたチャパティやパラパラのインディカ米で味わっていましたが、「いい加減飽きたんで、日本のカレーが食べたくなった」と本音を漏らします。さらに、ヒンドゥー教の教えにより牛肉を食べる機会がなかったため、「牛肉が食べたくてしょうがなくて」と、期間限定メニュー「THE牛カレー」を肉増しで注文した経緯を語りました。 注文にはデリバリーサービスを利用し、THE牛カレー肉増し（ライス300g）が2655円、ソーセージサラダが621円であったと明かし、「お店で食べると普通の牛カレーは税込み1232円だが、Uber Eatsなんで結構お高め」とリアルな価格事情にも触れています。



実食の場面では、たっぷりの牛肉が入ったルーをご飯にかけ、「うめえ！」と感嘆の声を上げます。「日本のこのふっくらしたジャポニカ米、最高だよ」「小麦粉が入ったドロドロのほどよい日本向けのカレー、最高だね」と、日本のカレーならではの美味しさを噛み締めました。また、ソーセージサラダについても、付属のドレッシングをかけて頬張り、「パリパリしてうめえ」と満足げな表情を浮かべます。



動画の終盤、高須氏はインドに関するネット上の情報にも言及しました。「YouTuberとかインフルエンサーは、ちょっとインドのことを悪く言いすぎ」と指摘しつつ、「いい人はいい人だし、ご飯も美味しい」と旅の感想を総括しています。旅行から帰った後に食べる「いつもの味」は、格別な美味しさがあります。この動画を参考に、今日の献立は日本のカレーを選んでみてはいかがでしょうか。



【THE牛カレー 肉増し】

［注文内容］

・THE 牛カレー 肉増し（期間限定メニュー）

・ライス 300g（普通盛り）

・福神漬け（付属品）

・ソーセージサラダ（ソーセージ2本入り）

・オリジナルドレッシング

・らっきょう

［食べ方］

1. デリバリーアプリで「THE 牛カレー」の肉増し、ソーセージサラダ、らっきょうを注文する。

2. 届いた商品のパッケージを開け、温かいうちにカレーのルーをライスにかける。

3. ソーセージサラダにオリジナルドレッシングをかける。

4. カレーとお米をよく絡ませて味わう。