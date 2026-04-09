ONE OK ROCK、香港公演の中止を発表 「予期せぬ事情」で開催断念
ロックバンド・ONE OK ROCKが9日、公式インスタグラムを更新し、アジアツアー『ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026』の香港公演を中止することを発表した。
【写真】香港公演の中止を発表したONE OK ROCKのインスタ投稿
中止となるのは、5月2日、3日に予定されていた香港公演。投稿では「アーティストおよび主催者の管理外にある予期せぬ事情」により開催が困難になったと説明し、「最善を尽くして調整を試みたものの、問題を解決することができなかった」としている。
また、「公演を楽しみにしていたすべてのファンの皆さまに心よりお詫び申し上げます」と謝罪。チケットの払い戻しに関する情報は、Live Nation Hong Kongの公式サイトで案内するとしている。
ONE OK ROCKは4日、5日にMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブイベント『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』を開催。UVERworld、YOASOBIと“対バン”を繰り広げ、2日間で12万人を熱狂させた。
【写真】香港公演の中止を発表したONE OK ROCKのインスタ投稿
中止となるのは、5月2日、3日に予定されていた香港公演。投稿では「アーティストおよび主催者の管理外にある予期せぬ事情」により開催が困難になったと説明し、「最善を尽くして調整を試みたものの、問題を解決することができなかった」としている。
ONE OK ROCKは4日、5日にMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブイベント『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』を開催。UVERworld、YOASOBIと“対バン”を繰り広げ、2日間で12万人を熱狂させた。