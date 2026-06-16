マスクが全インフラを支配し、人々の思想にも多大な影響をもつ「マスキズム」の時代。マスクが導く4種類の未来を紹介していこう。（本記事は、『マスキズム 新たな独占の時代』（飛鳥新社）の内容を再編集したものです）前回記事はこちら：イーロン・マスクはもはや「国家と一体化」した…資本主義を支配する「マスキズム」の全容第1の未来：環境の救世主第一の未来はマスクが環境の救世主となる、「カーボン・マスク」とでも呼べ