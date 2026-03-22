3月20日、音楽ユニット「YOASOBI」のスタッフ公式Instagramが、コンポーザー・Ayaseとボーカル・ikuraの近影を公開した。ikuraの “激変” した髪型が注目を集めている。公開されたのは、2人がスポーツブランド「ASICS」とコラボした際のビジュアル写真だ。「YOASOBIがコンセプト検討から製品開発までかかわった、シューズ、ニットジャケット、ロゴソックスなど6アイテムが、3月19日に発売されました。Instagramでは、Ayaseさ