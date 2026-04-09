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「真似したい」と思わせるセンス！ものが多くてもおしゃれに見せるDIYと収納術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「【ルームツアー】ものが多くても整って見える空間のつくり方｜DIYと天然素材のお家」を公開しました。整理収納アドバイザーの安田みらいさんと友人のmちゃんが、インフルエンサー・parameguさんの自宅を訪問。DIYと天然素材を活かし、好きなものに囲まれながらもすっきりと見せる工夫が詰まったルームツアーとなっています。



キッチンのテーマは「コックピット」。手の届く範囲によく使う道具を配置し、効率的に作業できるよう工夫されています。作り付けの扉にマスキングテープを貼った上から漆喰を塗ったり、「ラブリコ」の柱を使って棚を増設したりと、原状回復も可能なDIYアイデアが光ります。また、ものが多くてもおしゃれに見える秘訣として、表に出すキッチングッズの色合いを「白」「茶」「黒」に統一している点を紹介。細々とした日用品は無印良品のユニットシェルフに設けた引き出しに「振り込み式」でざっくりと収納し、生活感を隠していると語りました。



リビングでは、自作した水屋箪笥風の食器棚が目を引きます。既製品では理想の高さが見つからず、部屋の「フォーカルポイント」としてDIYしたこだわりの家具だといいます。中にはレトロなグラスやお気に入りの豆皿が美しく並べられていました。さらに和室には、ふすまを取り外してのり付きのポップな壁紙を貼った押し入れがあり、子供の成長に合わせた楽しい空間づくりも紹介されています。



「好きなものに囲まれて暮らすってこんなに豊かなんだ」と感じさせてくれるparameguさんの自宅。賃貸でも真似できそうなDIY術や、色数を絞る見せる収納のコツは、日々の部屋づくりのお手本になりそうです。



◻︎parameguさんのInstagram

https://www.instagram.com/paramegu/?hl=ja