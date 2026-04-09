「米男子ゴルフ・マスターズ」（９日開幕、オーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）

１９８９年の全英オープン覇者で米ツアー１３勝のマーク・カルカベッキア（６５）＝米国＝が、会場内で携帯電話を使用し警備員に退場させられたと、米ゴルフ専門メディアのゴルフウィークが８日（日本時間９日）に報じた。同サイトは「ジョージア州オーガスタ・マスターズの携帯電話使用規定はすべての観客に適用される。それはメジャー大会の優勝者にも当てはまり、マーク・カルカベッキアは火曜日にそのことを身をもって知ることになった」と伝えた。

カルカベッキアは１９８７年から２００８年までマスターズに１８回出場し、１９８８年には２位に入った。

同メディアによると，マスターズは公式スポンサー最上位に米国最大の電話会社ＡＴ＆Ｔがあり、コース内に公衆電話が設置され来場者が利用できる。一方で「伝統的な雰囲気を維持するため」に、携帯電話やノートＰＣ、タブレットなどの使用は厳禁で、規則に違反すると即刻退場処分となり、チケットを没収される可能性もあるという。