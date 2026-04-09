「今年も購入予定」「春先から真夏まで◎」【GU】40・50代のスタメン候補！「新作ブルゾン」

日差しが暖かくなり、そろそろライトアウターの出番！ コスパ重視のミドル世代がこれから買うなら、今から夏まで使えるアイテムがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【GU（ジーユー）】の「新作ブルゾン」。爽やかなシアー素材で、春先はもちろん夏の冷房対策にも使えそう。デイリーに着やすいカジュアルなデザインなので、ぜひスタメン候補に入れて。

シーズンムードを盛り上げるシアーブルゾン

【GU】「シアーブルゾン」\2,990（税込）

ヘルシーな肌見せコーデが楽しめるシアー素材のブルゾン。袖や後ろ身頃のギャザーやほんのりとした透け感が女性らしい雰囲気を漂わせます。ジーンズやスウェットパンツはもちろん、甘めのワンピースに外しが欲しいときにもぴったり。裾のドローコードを絞るとシルエットが変化して、気分に合わせた着こなしが楽しめます。

きれいめスカートと合わせて大人顔に

シンプルなデザインのブルゾンなので、カジュアルにもきれいめにも振りやすいのが嬉しいポイント。すっきりとしたナロースカートで大人顔に引き寄せると、オフィスにもマッチしそうな上品コーデに。去年、ベージュを購入したというスタッフのNatsukiさんは、「めちゃくちゃ使えたのを覚えているので今年も購入予定」とお気に入りのよう。さらに、「程よい透け感で春先から真夏まで日差しや冷房対策に重宝しますよ」とのことで、ロングシーズンの活躍が期待できます。

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writer：Emika.M