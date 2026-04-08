「際どいなー」村重杏奈、ギリギリミニ丈から圧巻の美脚を披露！ 「攻めるねぇ〜」「スタイルいい」
元HKT48の村重杏奈さんは4月7日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】村重杏奈の圧巻美脚
ファンからは「いつ見ても可愛い」「カッコいい感じ」「際どいなー」「攻めるねぇ〜」「スタイルいい」「ビジュが完成されてて最高なのよ…！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】村重杏奈の圧巻美脚
「ビジュが完成されてて最高なのよ…！」村重さんは「[定期]しげの顔がかわいいの思い出そう。忘れられがち！！！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。クラシカルなデザインの赤いブルゾンに白いミニスカートを合わせたコーディネートです。スカートの丈が短く、美しい脚がギリギリまで見えています。
刺激的なニットワンピ姿1月23日の投稿では、網目状になったニットワンピース姿を披露した村重さん。アンダーウエアが透けているだけでなく、美しい太ももがあらわになっている刺激的なショットです。ファンからは「綺麗すぎてドキドキ」「あみあみめっちゃ天才」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)