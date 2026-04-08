小学校付近にも…クマが福島・郡山市の市街地に　出没3日目で緊急銃猟　強烈なにおいの“撃退ランチャー”開発企業も

市街地へのクマ出没に厳戒態勢が敷かれている福島・郡山市。

警察や猟友会らが茂みの中で待ち構える中、8日午後3時半ごろに動きが。

何度も銃声が響き渡り、一斉に走りだしました。

さらにその2分後にも銃声が響き渡りました。

そして、多くの人が身を乗り出すように茂みの中を見つめています。

さらにフェンスを乗り越え、中へ。

出没から3日目を迎えた8日、クマは緊急銃猟によって駆除されました。

クマが目撃され始めたのは6日の夜のこと。

JR郡山駅から約3.5kmの市街地で目撃情報が相次ぎました。

同じ個体とみられるクマの姿は、住宅に設置された防犯カメラにも。

6日の夜9時ごろ、玄関付近をゆっくりと歩いていました。

住民は「まさか本当にこの街中にクマが出るとは。子どももだし、僕らがいてもヤバかった」と振り返ります。

そして7日、河川敷付近にクマがとどまり警察などが周辺を封鎖。

ドローンなどでクマの居場所を確認しながら、花火や爆竹での追い払いを行ったものの捕獲には至らず、その後も居座り続けていました。

そして8日の午前7時半、クマは市街地の小学校付近に出没。

その後、徐々に北に向かって移動していました。

付近の小学校では、保護者同伴での登校が呼び掛けられるなど対応がとられました。

郡山市立大島小学校・齋藤博校長：

ますは安心安全。そこが優先となるが、できるだけ早く子どもたちと外で一緒に遊びたいと思っています。

「ちょっと離れているがクマから。『こわい、こわい、こわい』とずっと言ってました」と住民らが不安を口にする中、8日午後3時半過ぎ、緊急銃猟によってクマが駆除されました。

警察によると、福島県内では2026年に入ってからクマの目撃件数が99件と2025年の同じ時期に比べ約7倍に急増しています。

一方、春クマ対策に乗り出す企業も。

クマのイラストに向けて発射されたのは、愛媛県の企業が開発したその名も「クマ撃退ランチャー」。

発射されるカプセルの中には、トウガラシの辛み成分「カプサイシン」や、ヒトデから抽出したエキス入り。

強烈なにおいや刺激でクマを撃退できるといいます。

専門家は、過去最多となった2025年の出没を受け、“学習クマ”の存在を指摘しています。

岩手大学農学部・山内貴義准教授：

4月の上旬に街中で人が密集して生活している住宅地に出没を繰り返しているのは珍しい。食べるエサが一時的に少なくなったりすると、「人里に行けば何かおいしいものがある」と学習したクマが一時的に下りてくる可能性があると思っています。