俳優でアーティストの坂東工が、人気恋愛リアリティー番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日午後８時からＡｍａｚｏｎプライム・ビデオで独占配信、全９話）をもって「バチェラー・ジャパン」シリーズの司会進行役を卒業することが８日、発表された。同シリーズの節目となる１０作目で卒業になる。

坂東は２０１７年の「バチェラー・ジャパン」シーズン１から司会進行役として参加。シリーズを象徴する存在として参加者たちの旅に寄り添い、数々の愛の物語を見届けてきた。

坂東は「この度、『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります」とあいさつ。「この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。人が誰かの幸せを願い、勇気を持って一歩を踏み出していく姿をたくさん目の当たりにしました。今シーズン、真っすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。１０作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています。これからも、それぞれの愛の物語が美しく紡がれていきますように。まもなく始まる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン４という新たな旅が、皆さまの心にソッと届きますように。これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました」と締めくくった。