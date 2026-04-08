「turn an honest penny」の意味は？イラストから予想できる...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「真面目に働く」「こつこつ働く」でした！

「turn an honest penny」は「真面目に働く」「こつこつ働く」という意味があります。

「turn」の代わりに、「make」や「earn」を使う場合もありますよ。

「I earn an honest penny. I have to save money for future use.」

（律儀に働いているのは、将来使うときのためにお金を貯めるためだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。