「turn an honest penny」の意味は？イラストから予想できる...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「turn an honest penny」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「真面目に働く」「こつこつ働く」でした！
「turn an honest penny」は「真面目に働く」「こつこつ働く」という意味があります。
「turn」の代わりに、「make」や「earn」を使う場合もありますよ。
「I earn an honest penny. I have to save money for future use.」
（律儀に働いているのは、将来使うときのためにお金を貯めるためだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部