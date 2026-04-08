INI、メンバー宅でクリスマス会が恒例に 次回は“後藤宅”提案も懸念点「絶対文句言うなよ」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が8日、都内で行われたパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」新CM発表会に登壇。メンバー宅でのクリスマスの会話について花を咲かせた。
【写真】仲良しショット♪高塚大夢にバースデーサプライズをしたINI
CMでは、メンバーが共同生活を送る様子を描写。普段も同じように仲良く暮らしているようで、池崎は「僕たち、11人でクリスマスもメンバーの家に集まってパーティーしているんです」とにっこり。「この間は、迅の家に集まって、匠海の出ているドラマを見て茶々入れながら、キムチ鍋を作りながらね」と声を弾ませて振り返った。
料理は、池崎と後藤が担当したそう。木村が「威尊なんて、料理を作って帰ったもんな」と話すと、後藤は「鍋を作って、洗い物を片付けて帰りました」と回想。池崎は「おかん（母）してくれました」と感謝した。
続けて、藤牧が「普段は（メンバーそれぞれ）しますが、みんな集まると2人が率先して、主催してくれる」と話すと、池崎は「今年は京ちゃんの家で」と指名。藤牧は「俺の家は誰も入れないぞ！」と拒否し、「みんな入るから」という理由で後藤宅を提案した。
後藤は「初期設定のままだから」と“みんな入る”点には同意しつつ、「何もないけど、絶対文句言うなよ」と釘をさしていた。
INIが出演する新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』は、きょう8日から公開。INIメンバーが共同生活を送る空間を舞台に、それぞれが“自分専用”のヘアケアを楽しむ様子を描きながら、「一人ひとりに最適な選択がある」というブランドメッセージを表現している。
【写真】仲良しショット♪高塚大夢にバースデーサプライズをしたINI
CMでは、メンバーが共同生活を送る様子を描写。普段も同じように仲良く暮らしているようで、池崎は「僕たち、11人でクリスマスもメンバーの家に集まってパーティーしているんです」とにっこり。「この間は、迅の家に集まって、匠海の出ているドラマを見て茶々入れながら、キムチ鍋を作りながらね」と声を弾ませて振り返った。
続けて、藤牧が「普段は（メンバーそれぞれ）しますが、みんな集まると2人が率先して、主催してくれる」と話すと、池崎は「今年は京ちゃんの家で」と指名。藤牧は「俺の家は誰も入れないぞ！」と拒否し、「みんな入るから」という理由で後藤宅を提案した。
後藤は「初期設定のままだから」と“みんな入る”点には同意しつつ、「何もないけど、絶対文句言うなよ」と釘をさしていた。
INIが出演する新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』は、きょう8日から公開。INIメンバーが共同生活を送る空間を舞台に、それぞれが“自分専用”のヘアケアを楽しむ様子を描きながら、「一人ひとりに最適な選択がある」というブランドメッセージを表現している。