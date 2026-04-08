美尻パーソナルトレーナー・Sakuraが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

Sakura©光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

「週刊FLASH」3月31日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

普段はジムでパーソナルレッスンを行っているトレーナー・Sakura。1月に本格グラビアデビューが話題となり「FLASH」に再登場した。5ページのグラビアでトレーナーならではの健康的なプロポーションを披露している。インタビューではブレイクのきっかけとなったSNSでバズるまでの努力についても語っている。

Sakura プロフィール

さくら

28歳。1998年1月21日生まれ。東京都出身。

ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンを行うフィットネストレーナー。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たす。そのほか最新情報は、公式Instagram（@sakura_personaltrainer）をチェック。

FLASHデジタル写真集『恋はトレーニングの後に』がkokode digitalほか各電子書店で発売中。

「FLASH」3月31日（火）発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

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