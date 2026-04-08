8日前引けの日経平均株価は4日続伸。前日比2649.27円（4.96％）高の5万6078.83円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1415、値下がりは130、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を593.74円押し上げ。次いで東エレク <8035>が339.91円、ファストリ <9983>が288.02円、ＳＢＧ <9984>が176.19円、フジクラ <5803>が93.73円と続いた。



マイナス寄与度は26.31円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、出光興産 <5019>が4.76円、川崎汽 <9107>が3.85円、ＩＮＰＥＸ <1605>が3.83円、メルカリ <4385>が3.08円と並んだ。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、ガラス・土石、不動産が続いた。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース

