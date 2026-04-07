SCS評価制度対応を支援！ さくら情報システム「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」

記事ポイント さくら情報システムが2026年4月7日から「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」を開始中堅企業のSCS評価制度対応を現状分析から運用定着までワンストップで支援銀行水準の知見を生かし、★3から★5を見据えた実行計画づくりが強み さくら情報システムが2026年4月7日から「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」を開始中堅企業のSCS評価制度対応を現状分析から運用定着までワンストップで支援銀行水準の知見を生かし、★3から★5を見据えた実行計画づくりが強み

さくら情報システムが、SCS評価制度への対応を支援する新サービスを2026年4月7日から提供しています。

現状分析から規程整備、体制構築、運用定着までを一貫して支える点が特徴です。

中堅企業にとって負担が大きいサプライチェーンセキュリティ対策を、実行しやすい形に整理できる内容となっています。

さくら情報システム「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」

提供開始日：2026年4月7日サービス名：サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス対象：中堅企業対応範囲：現状分析、規程整備、体制構築、運用定着

近年は、取引先や委託先を狙うサプライチェーン攻撃が増えており、特に対策が十分ではない中堅企業のリスクが高まっています。

一方で、委託元ごとに異なるセキュリティチェックシートへの対応は、確認する側にも回答する側にも大きな負担です。

こうした課題を受けて、経済産業省はSCS評価制度の標準ルール化を進めています。

2026年3月27日には、制度構築方針として★3から★5までの成熟度の考え方が示されました。

現状分析から運用定着までを支える伴走型支援

本サービスは、制度対応に必要な作業を個別に切り分けるのではなく、全体を通して支援する構成です。

社内規程の整備、必要なツールの導入、運用体制づくり、実運用の定着までを段階的に進められます。

セキュリティ人材が限られる中堅企業でも、現有資産を生かしながら評価取得に向けたロードマップを描ける点が魅力です。

銀行水準の知見を生かした包括的な制度対応

さくら情報システムは、銀行水準のセキュリティ対策と幅広い業界でのシステム開発、運用実績を土台に支援を行います。

ガバナンス整備や取引先管理に加え、脆弱性診断、IT資産管理、アクセス管理、バックアップ、監視分析、復旧プロセス整備までを包括的にカバーしています。

今後は制度の更新に合わせて対応範囲を広げ、最終的には★5取得支援まで視野に入れています。

制度対応に必要な作業を一括で整理できるため、社内の負担を抑えながら進めやすいサービスです。

現状分析から運用定着までつながっているため、評価取得だけで終わらない体制づくりに結びつきます。

さくら情報システム「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. このサービスはいつから提供されていますか？

A. さくら情報システムの「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」は、2026年4月7日から提供されています。

Q. どのような企業が対象ですか？

A. 本サービスは、中堅企業を対象に、SCS評価制度への対応を現状分析から規程整備、体制構築、運用定着まで包括的に支援します。

Q. どのような支援内容が含まれますか？

A. ガバナンス整備、取引先管理、脆弱性診断、IT資産管理、アクセス管理、データバックアップ、サイバー攻撃の監視分析、復旧プロセス整備などを含む支援内容です。

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