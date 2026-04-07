こんなハンディファン見たことない！ 別次元の涼しさと快適な湿度を保つ、シャークが放つ別次元のパーソナルファンとは？

今や夏の定番アイテムとなった“ハンディ扇風機”。手持ちタイプや首掛けタイプなど街中で見かけることも珍しくなくなりました。ただ、夏本番のうだるような暑さの中では扇風機の風がドライヤーの熱風のようになってしまい、かえって暑苦しくなってしまうことも…。そんなハンディ扇風機の涼しさ問題に終止符を打つのは、掃除機でお馴染みのあのブランド!?

世界的なフロアケアブランドのShark（シャーク）から3つの冷却アプローチで暑い日を快適にしてくれる「Shark ChillPill（チルピル）パーソナル クーリングファン」（1万4300円〜 4月6日現在）が登場！ 現在、GREEN FUNDINGにて先行予約を受付中です。

2つの筒を繋げたような独特なフォルムもさることながら、このパーソナルファンがユニークなのは1台で3つの冷却性能を持っているところ。本体先端のアタッチメントを交換することで送風ファン、クーリングミスト、冷却プレートの3通りの役割を果たしてくれます。

まずは送風ファンから。状況に合わせて10段階の風量調整が行え、ファンの最大風速は7.5m/s。屋外でもしっかりと感じられる強力な風が涼を届けてくれます。なお、2つの筒をひねることで本体が固定され、送風機のように使うことが可能。ひねる角度によって風向きを自由に調整できます。ジメジメと湿度の高い日や風のない室内で使うのには送風ファンがピッタリかも。

次は気化熱効果によって体の熱を奪ってくれるクーリングミスト。粒子状の細かなドライミストなので肌や髪に浴びてもビショビショに濡れてしまう心配はナシ。パワフルなファンが涼しいミストを飛ばしてくれるため、屋内だけでなく屋外で使うことも可能です。シチュエーションとしては、汗をかいたときやエアコンなどの乾燥が気になるときに使うのもいいかもしれません。

最後はペルチェ効果で瞬間的に体をヒンヤリさせてくれる冷却プレート。冷たさは2段階の調整ができ、皮膚温度を最大9度下げる冷却効果があるので運動後や入浴後などの火照った体を冷やすのにピッタリ！ 首筋などの太い血管を冷やせば熱中症対策にも（適度な水分補給も必要）。

なお、バッテリー持ちが良く、フル充電で最大約11時間（※ファンで風量1の場合）使えるのも嬉しいポイント。モバイルバッテリーと併用すればさらに長く使うことも可能です！

また、付属品として手持ちで運べるリストストラップが付いてきますが、そのほかにも首掛けができる「斜め掛けストラップ」や「筒状ケース」、服やカバンのショルダーに引っ掛けられる「取付クリップ」、エアロバイクなどに固定できる「クランプ」、持ち運び用の「トラベルケース」などオプション（別売）が充実しており、全部がセットになった「全アクセサリー付属セット」も用意。

本体のカラバリはホワイト、チャコールグレー、ターコイズブルー、ピンク、ベージュ、ローズの6種類。いずれもほかのハンディ扇風機とはひと味違うスタイリッシュなデザインなので、通勤時やオフィスで使っていても違和感はなさそうです。

今年の暑い時季は3つの冷却機能を持った次世代のハンディファンでアウトドアも外回りも涼しく過ごしてみませんか？

>> GREEN FUNDING「Shark ChillPill パーソナル クーリングファン」

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆「あっ！」と思った瞬間が勝負。布団やソファのうっかり汚れはシャークでササッと取っちゃいましょう

◆シャーク史上、最軽量で最高クラス！引いても吸引する360°ノズルで掃除の効率大幅アップ

◆1台でミストも送風もOK。場所すら選ばないシャークの変幻自在なコードレスファン