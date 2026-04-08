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「仕事マジで覚えられなかった」院卒男性が暴露した手書きで在庫管理する化石企業の実態と退職後の“奇行”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【院卒無職】「なんとかなるでしょ！」大学院まで出て入った会社を8ヶ月で退職し、実家で2年ニートしている男性…【74人目】」を公開した。動画では、大学院修了後に就職した公安系の会社を8ヶ月で退職した院卒男性が登場。「小指で触れたら数字が変わる」という超アナログな前職の実態と、現在のニート生活について赤裸々に語った。



男性は、2浪して大学に入学し、大学院でも2年遅れて入ったため、4年遅れで新卒入社した経歴を持つ。配属された営業事務の職場は、1960年代に作られた白黒画面のシステムを使用し、数百枚の請求書を紙で印刷してハンコを回すという、非効率な業務が常態化していた。



男性は「数十万トンもの在庫を手書きのホワイトボードで管理していた」と驚きの事実を暴露。「小指でちょっと触れたら数字が変わったりする」と呆れたように語り、実際にそれが原因で重大なトラブルが起きたエピソードを披露した。



ゴリゴリの人力作業に追われた男性は、「仕事マジで覚えられなかった」と当時を回顧。分かったふりをして業務を受けていた結果、精神的に追い詰められ、先輩や営業先の名前すら忘れるほどのうつ状態になり、退職を余儀なくされた経緯を明かした。



現在は実家でニート生活を送りつつ、コンビニのアルバイトで月8万円を稼いでいる男性。父親が多額の住宅ローンを抱える中で、「なんとか逃げようと色々考えている」と苦笑いを浮かべながらも、彼女との海外旅行を計画するなど、気ままな日常を送っている。



動画の終盤、さざえ氏から「どのようにして再就職手当を貰ったんですか？」と問われると、男性は「出前館のデリバリーにしました」と告白。個人事業主として登録することで、再就職手当を受給したという。その理由について、事前に購入していた海外旅行のチケットを「キャンセルしたくなかったから」と語り、自由を優先する男性のたくましい処世術に、さざえ氏も驚きの声を上げて対談は締めくくられた。