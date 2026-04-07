世界初、中国でナトリウムイオン電池の新たな進展

中国科学院物理研究所の胡勇勝研究員が率いるチームによる画期的な研究成果の論文が4月6日に国際学術誌の「ネイチャー・エネルギー」に掲載されました。同チームは、温度変化により重合して固化する自己保護機能を備えた不燃性電解液（PNE）の開発に成功し、アンペア時級のナトリウムイオン電池の熱暴走の完全な阻止を世界で初めて実現しました。

この成果は「難燃性電解液であってこそ安全」という従来の認識を覆し、単一の防衛線から脱却して「熱安定性・界面安定性・物理的隔離」が三位一体になったスマート安全防護システムを構築しました。電池の温度が異常上昇してセ氏150度以上になると、PNEは自動的に液体から緻密な障壁へと固化して、電池の内部に「スマート防火壁」を築くかのように、熱暴走の伝搬経路を完全に遮断します。

特筆すべきは、この進歩が電池の高い機能性を犠牲にせずにセ氏マイナス40度から60度までの極めて優れた広い温度域性能と4．3ボルト以上の耐高圧安定性を兼ね備え、かつ素材も成熟した工業製品であり、産業化において大きな強みを備えていることです。

この成果は、電池の安全性に対する人々の従来の認識を刷新し、ナトリウムイオン電池が電気自動車（EV）や大型トラック、大規模蓄電などの分野での商業化の実現に向けて確固たる基礎を固めました。（提供/CGTN Japanese）