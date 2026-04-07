林修、4年ぶり番組講師で物申す！最近の“日本語の使い方”に対して危惧していること

本日4月7日（火）、『林修の今知りたいでしょ！』の特別編として「林修の全国一斉日本語テスト」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

普段、何気なく使っている日本語だが、昔と今では意味が変わっていたり、そもそも勘違いして誤った使い方をしていたりすることも。

そこで今回、日本語力を試す全35問の日本語テストを実施する。

テストを通して自分の「日本語マスター度」をチェックできるうえに、詳しい解説のもと正しい日本語を学ぶ機会に。

今回日本語を教えてくれるのは、番組MCでカリスマ予備校講師として知られる林修。4年ぶりに番組講師として林節を炸裂させながらスペシャル講義を行う。

◆芸能界の頭脳派たちがテストに挑戦！

講師・林のもとで日本語テストに挑むのは、東京大学出身の伊沢拓司や京都大学出身の山西惇、宇治原史規（ロザン）、勝又春（櫻坂46）、元NHKアナウンサーの草野満代、青山学院大学出身のガク（真空ジェシカ）、そして芸能界きっての知識人・伊集院光という学力自慢の学友たち。

「めちゃめちゃ自信あります。全部わかってます！」と強気の宇治原に対し、伊沢は「宇治原さんだけには負けたくない！」と対抗心を燃やす。

そんな学友たちが挑む今回のテストは「漢字」「正しい数え方」「言葉の由来」「正しい表現」「言葉の意味」などあらゆる角度から日本語力をチェックできる5部門。

はじめこそ自信をのぞかせていた学友たちだが…。

「漢字」編では、「『階段をのぼる』の正しい漢字は『A 上る』『B 登る』どっち？」「『みになる内容』の正しい漢字は『A 身になる』『B 実になる』どっち？」「『壁画をせいさく』の正しい漢字は『A 製作』『B 制作』どっち？」など問題に挑むも、「わからなくなってきた！」と学友たちは早くも頭を抱えることに。

また「正しい数え方」編では、「水槽で泳ぐイカの数え方は？『A 2匹』『B 2杯』」、「蝶の数え方は？『A 2翼』『B 2頭』」などの難問に一同は悪戦苦闘。

そんななか、伊沢と宇治原は東大、京大それぞれのプライドを懸けた大熱戦を繰り広げ、互いに一歩も譲らないデッドヒートの展開へ。

負けられない戦いに終始、互いをけん制する言葉の応酬を見せていた2人。

はたして東大卒・伊沢VS京大卒・宇治原のライバル対決を制するのはどちらなのか？

◆林が昨今の日本語に物申す

林によるテストの解説は、その言葉の成り立ちや使われる漢字の理由など、意味がわかるとおもしろい“日本語の奥深さ”に触れられる機会に。

また、昨今では誤用が広がりすぎたことで、時代とともに意味が変化してきている日本語も。

そんな最新の日本語事情にも迫るとともに、林が最近の“日本語の使い方”に対して危惧していることも熱く語る。

「大丈夫」が勢力範囲を広げている？ 「〜させていただく」が思考停止を招き、ひいては「文化の破壊につながる」？ 一体どういうことなのか？

さらに今回、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』W主演を務める土屋太鳳＆佐藤勝利から特別問題を出題。この問題が、学友たちのテスト結果に大きな影響を与えることに。

4年ぶりに番組講師として日本語の熱い講義を行なった林は、

「“認められている使い方”を理解して使い分けることや、その時に表現する一番いい言葉は何だろうと考えることは、言葉に対して誰もが持っていていい姿勢ではないかなと思います。より適切な言葉を考えて選択することで生まれてくるものがあるということを、この番組を通して少しでも伝わるといいですね」

とメッセージを寄せている。

◆林修 コメント（全文）

約4年ぶりの番組講師でしたが、やはり生徒として座って聞いている方が楽ですね（笑）。

僕は入試現代文が専門であって、言語としての日本語が専門ではないので、専門にされている方の意見を伝える“通訳”的な位置にとどまるよう、心がけました。

言語は変化していくものなので、どこからが“誤用”とみなしうるのかの線引きは非常に困難です。だからこそ、辞書を作っている方を専門家としてリスペクトして辞書に載っていることに従って、決して自分自身の基準を持ち出さないように細心の注意を払いました。

“正しい使い方”というのは少し違うかもしれませんが、“認められている使い方”を理解して使い分けることや、その時に表現する一番いい言葉は何だろうと考えることは、言葉に対して誰もが持っていていい姿勢ではないかなと思います。

その状況に最もふさわしい日本語を使うために頭を動かすことの大切さ、楽しさがこの番組を通して少しでも伝わるといいですね。