上目遣いにドキドキ…TWICE・ツウィ、ゆるめ衣装で際立つ“危うい雰囲気”にファン騒然「キャー！」「限界突破してる」

TWICEのツウィが、ファンを魅了した。

ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ツウィ、“ゆるめ衣装”で危うい雰囲気

公開された写真には、楽屋で撮影したツウィの姿が収められている。

ピンクと黒を基調としたスポーティーな衣装に身を包み、メイクを整えてもらう様子が印象的だ。胸元近くまでゆるめに開いたトップスと、上目遣いでカメラを見つめる表情がどこか危うい雰囲気を醸し出し、ファンの視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「超かわいい」「お人形みたい」「息できない」「キャー！」「上目遣いのかわいさが限界突破してる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月25日・26日・28日には、海外アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行う予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。