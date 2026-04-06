プラスダイアナのスポーツサンダル♡大人可愛い新作コレクション

この夏の足元をおしゃれにアップデートしたい方に♡プラスダイアナから、人気のスポーツサンダルコレクション「SPOSAN COLLECTION」が登場しました。フェミニンさと履き心地を両立したデザインで、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルにマッチ。毎日のコーデを軽やかに彩る注目のラインナップです♪

華やかさと機能性を両立



今回のコレクションは、スポーティな要素にビジューやリボン、パールなどを取り入れた華やかなデザインが特徴。どのモデルもふかふかのフットベッドで、長時間歩いても疲れにくい設計です。

見た目の可愛さだけでなく、快適な履き心地にもこだわった一足が揃います。

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豊富なデザインバリエーション



BIJOU BUCKLE SANDALS

全9型のラインナップで、スタイルに合わせて選べるのが魅力。「BIJOU BUCKLE SANDALS」は17,600円（税込）、カラーはクロ・アイボリー・ブルー。

RIBBON SANDALS

PETIT RIBBON MULE SANDALS

「RIBBON SANDALS」と「PETIT RIBBON MULE SANDALS」は各18,700円（税込）、フェミニンなデザインが特徴です。

PEARL SANDALS

STUDS SANDALS

「PEARL SANDALS」や「STUDS SANDALS」は各16,500円（税込）で、カジュアルと上品さを兼ね備えた仕上がり。

BIJOU GURKHA SANDALS

CROSS BELT SANDALS

DRAWCORD SANDALS

「BIJOU GURKHA SANDALS」「CROSS BELT SANDALS」「DRAWCORD SANDALS」もそれぞれ16,500円～17,600円（税込）で展開されています。

コーデに取り入れやすい魅力



スカートやワンピースと合わせれば女性らしい印象に、パンツスタイルに合わせれば程よく抜け感のあるコーデに。デザイン性がありながらも日常に取り入れやすく、シーンを選ばず活躍します。

足元から季節を楽しんで♡



プラスダイアナのスポーツサンダルは、履くだけで気分が上がる特別なアイテム♡デザインと快適さを兼ね備えた一足で、夏のおしゃれをもっと楽しんでみてください。

お気に入りを見つけて、軽やかな足元コーデを満喫しましょう♪