4月5日に始まった新番組『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）に視聴者からの“ダメ出し”が相次いでいる。

「『サンデーQ』は 40年半にわたって続いた和田アキ子さんの番組『アッコにおまかせ!』の後番組としてスタートしました。『日曜お昼の井戸端ニュース会議』をキャッチフレーズに掲げ、『多方面のニュースを“自分ごと”として捉え、専門家等の見解・解説を交えながら、理解を深める』とされています。時事ニュースに関して、芸能人ゲスト専門家集団がトークを繰り広げるほか、ワンテーマの議題もあり、この日は『スマホとの正しいつき合い方』が取り上げられました」（スポーツ紙記者）

しかし、初回放送を終えると、Xでは厳しい声が相次いだ。

《アッコにおまかせの後番組がサンジャポ第2部みたい》

《サンジャポからの流れで流し見したけど平日のワイドショーニュース流してコメンテーターが想像できるコメントいうタイプの番組なんですね》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が語る。

「ネットの指摘にあるように、時事ニュースをもとに出演者が議論を繰り広げるスタイルは、直前に放送されている『サンデージャポン』に酷似しています。これまでの『アッコにおまかせ!』は、和田さんという“芸能界のご意見番”が、コメントを挟むということで注目を集め、大きなパネルをめくる演出も斬新でした。ほかにもグルメやお出かけ情報なども取り上げており『サンジャポ』との違いははっきりしていました」

番組では、上田が適度なツッコミを入れながら各出演者にコメントを振る、おなじみの“回し”の風景が見られたが……。

「上田さんは2010年から、土曜と日曜の深夜に生放送のスポーツ・ニュース番組『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）のMCを務めており、安定感がありますが、独自性のあるコメントなどはまだ発揮できていない印象です。ほかにも多くのレギュラー番組を抱える多忙なタレントさんですから、なかなか新番組に注力するというのも難しいのかもしれません」（同前）

番組はスタートしたばかりでありとはいえ、上田に完全に“おまかせ!”とはいかないようだ。