昨年末、カンボジアの路上で変わり果てた姿で発見された中国人インフルエンサーのUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）。Umiさんは高給の仕事を求めて、昨年4月にカンボジアへ渡航。同国の一部地域には詐欺拠点が多く存在し、拉致された外国人が組織的な犯罪に加担させられる事案が複数報告されていた。Umiさんはその被害者の1人とみられている。

【写真】背後には「変わり果てた姿」の写真が… 帰国後に「暴露配信」を行ったUmiさんほか

中国在住のジャーナリストが解説する。

「中国版TikTok『douyin』で当時2万人のフォロワーを獲得していたUmiさんですが、昨年12月6日（現地時間、以下同）を境に更新が途絶えており、まもなくカンボジアの路上で発見されました。その後カンボジアの病院に搬送され、肺感染症、胸膜炎などの診断を受けたほか、薬物検査ではメタンフェタミンとケタミンの陽性反応が出ています。

彼女は犯罪組織に巻き込まれ、命からがら脱出してきたようです」（中国在住のジャーナリスト）

衰弱したUmiさんの写真は、日本のSNSでも大きな話題になった。あれから3か月、地元・中国福建省に帰った彼女はインフルエンサー業を再開。4月2日の22時ごろから、「カンボジア風雲ストーリー」と題する配信を開始し、事件の裏側を暴露し始めたという。

「語られた内容は非常に断片的で、視聴者から『もっとはっきり言って』とのコメントも寄せられるほど。ただ、いくつかの新事実も浮き彫りになりました。

Umiさんは、彼女が"あの女"と呼ぶ人物から仕事を紹介されてカンボジアへ渡航。『労働許可証』のような身分証を作るという名目でパスポートを取り上げられ、行くあてもないままその女性の家に1か月ほど居候したといいます。その間、女性の元交際相手の男性が迎えに訪れ、Umiさんを強制的に仕事に連れ出していたそうです」（同前）

Umiさんが働きに連れ出された場所は、彼女曰く「YC」と呼ばれる場所だったという。

「『YC』とは、中国では一般的に夜職系の仕事を意味する隠語です。ここでは園区、すなわち詐欺グループの拠点を意味している可能性が高い。そして、その職場で『藩親方』と出会い、付き合うことになったと明かしました。『潘親方』とは『特殊詐欺グループのボス』を指す隠語です。

藩親方との関係は、以前から視聴者の間でも疑惑がささやかれていました。昨年10月ごろ、あるユーザーがUmiさんの動画に『藩親方の女』とコメント。これに対して彼女は『以前はね』と返信していたのです。今回、Umiさん自身の口からあらためて明かされたかたちになります」（同前）

特殊詐欺グループの"親玉"と交際していたというUmiさん。彼女は、その男性の"グレー"な仕事内容を目撃していたという。以下、Umiさんの配信内容だ。

「藩親方と付き合って、私は仕事をしなくなった。外出もせず、ずっと家にいた。一緒にいたのは1か月くらいかな。

藩親方は中国人で、グレーな会社を持っていた。でも始めたばかりだったから"キーボードを打つ"人手が足りなくて、別の会社から人材を買うことになった。全部で2万数千元（1元＝約23円）ぐらい支払ったんだと思う。でも、そこでハメられたの……」（Umiさんの生配信より）

前出・ジャーナリストが続ける。

「生配信は、開始から30分ほどで突如終了。アカウントは、翌日までに凍結されました。そのため、彼女が"ハメられた"ことの詳細について、明かされることはありませんでした。

また、Umiさんは足に大きな怪我を負っている様子。症状については『足の神経が損傷して、膝から下は筋肉や神経が萎縮した』とのことで、帰国後も病院通いを毎日続けているようです。変わり果てた姿で発見された時には、足のレントゲン写真とみられる資料を持っていることが話題になりましたが、この怪我は彼女を"ハメた"相手から負わされたものなのか……。その経緯が彼女の口から語られる日は来るのでしょうか」（中国在住のジャーナリスト）

明かされていない"闇"は、まだまだ多そうだ──。