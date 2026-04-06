王林、黒タイツ＆ボディスーツなど美スタイル際立つ衣装姿披露「美しさレベチ」「眼福すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの王林が4月5日、自身のInstagramを更新。最近着用した衣装の数々を公開した。
【写真】27歳元アイドル「脚長すぎて衝撃」美脚透ける黒タイツ姿
王林は「＃おうりんのぬの」と添え、15着の衣装姿を投稿。赤と白のスタジャンにダークカラーのデニムショートパンツと透け感のある黒のタイツを合わせた衣装や、ウエストの両サイドに大胆なカットアウトのデザインが施されたボーダー柄のトップスの衣装など、美しいスタイルが際立つ姿を披露している。
その他にも、ロングスカートやタイトワンピース、ショート丈トップスの衣装姿の写真なども載せている。
この投稿は「美しさレベチ」「脚長すぎて衝撃」「何着ても似合う」「眼福すぎる」「どれも雰囲気違ってすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「脚長すぎて衝撃」美脚透ける黒タイツ姿
◆王林、美スタイル際立つ衣装姿披露
王林は「＃おうりんのぬの」と添え、15着の衣装姿を投稿。赤と白のスタジャンにダークカラーのデニムショートパンツと透け感のある黒のタイツを合わせた衣装や、ウエストの両サイドに大胆なカットアウトのデザインが施されたボーダー柄のトップスの衣装など、美しいスタイルが際立つ姿を披露している。
その他にも、ロングスカートやタイトワンピース、ショート丈トップスの衣装姿の写真なども載せている。
◆王林の投稿に「美しさレベチ」と反響
この投稿は「美しさレベチ」「脚長すぎて衝撃」「何着ても似合う」「眼福すぎる」「どれも雰囲気違ってすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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