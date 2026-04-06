河村勇輝が3試合連続出場し3得点2アシスト…ブルズはサンズに敗れ今季残り4試合

4月6日（現地時間5日）、シカゴ・ブルズはホームでフェニックス・サンズと対戦した。

ブルズはトレイ・ジョーンズ、コリン・セクストン、レナード・ミラー、アイザック・オコロ、ガーション・ヤブセレが先発出場。2Way契約を結ぶ河村勇輝は4試合連続でベンチ入りを果たした。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となり、河村は18－19で迎えた第1クォーター残り3分54秒にコートイン。同30秒に右コーナーから3ポイントシュートを成功させ、さらにディフェンスリバウンドから速攻に走るジョーンズにアウトレットパスを供給し、ファウル誘発につなげるなど、短い出場時間で存在感を示した。

続く第2クォーター、4点のビハインドを背負った残り5分36秒に河村が再び登場。ジョーンズのフローターとレイアップを演出し、56－63で終えた前半は5分25秒のプレータイムで3得点1リバウンド2アシストを記録した。

後半に入っても一歩も譲らぬ展開が続いたが、ブルズは要所でサンズに得点を許し主導権を握りきれず、最終スコア110－120で敗れた。ブルズはジョーンズが29得点6アシスト2スティール、セクストンが18得点、ミラーが17得点10リバウンドでダブルダブルを達成。河村は5分58秒の出場で3得点1リバウンド2アシストをマークした。

なお、ブルズのレギュラーシーズンは残り4試合。次戦は8日（同7日）、敵地でワシントン・ウィザーズと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 110－120 フェニックス・サンズ



CHI｜30｜26｜28｜26｜＝110



PHX｜30｜33｜23｜34｜＝120

【動画】河村勇輝が決めた3ポイントシュート