4月3日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に、BTSのV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）がゲスト出演。

【動画】BTSと共演したSnow Manラウール、HANAマヒナ、佐藤晴美、GENERATIONS小森隼、PSYCHIC FEVER半田龍臣が「2.0」をダンス！①～⑥【動画】HANAが踊る「カリスマックス」

番組の企画『ダンスノ完コピレボリューション』でふたりと共演した、Snow Manのラウール、HANAのMAHINA（マヒナ）、佐藤晴美、GENERATIONSの小森隼、PSYCHIC FEVERの半田龍臣が、立て続けにBTS「2.0」のダンス動画をアップし、「カッコよすぎ」「キレキレ」と話題を集めている。

■ラウールがBTS「2.0」を踊り「とっても楽しい」

ラウールとマヒナ、佐藤は、番組内で「2.0」をV、JUNG KOOKと一緒にダンス。それぞれ見事に完コピを達成していた。

ラウールはダンススタジオの鏡越しに、緑のシャツを纏い「2.0」をキレキレでダンス。番組内で「2.0」を「カッコいい曲」と絶賛していたラウールが、長い手足を自在に操って踊った。キャプションには「とっても楽しい^_^」と記している。

■HANAマヒナ、夜の韓国でBTS「2.0」をダンス

BTSをきっかけにアーティストを志し、番組内ではふたりとの対面に涙を流していたマヒナ。夜の韓国の街に立ち、デニムのロングスカートにライダースジャケットを纏って「2.0」を軽やかにダンスしている。

■佐藤晴美、無駄のない動きでBTS「2.0」を踊る

番組内でも安定的で見事なダンススキルを発揮していた佐藤。上下ブラックのスウェット姿で、長身を生かして無駄のない動きで「2.0」を踊りこなした。

■GENERATIONS小森隼＆中務裕太がBTS「2.0」「SWIM」をダンス

小森は同じくGENERATIONSの中務裕太と一緒に、「2.0」とBTSの新曲「SWIM」の両方をダンス。キレのいい動きとしなやかなダンス、それぞれまったく異なる振付の魅力をしっかりと捉えている。

■半田龍臣（PSYCHIC FEVER）はエレベーターでBTS「2.0」を堂々と踊る

ラウールとかつて同じダンスチームに所属していた半田。番組中は少し緊張したような表情を浮かべていた彼は、エレベーターの中でレザージャケットを纏って「2.0」を踊り、堂々とした表情を見せた。

■HANAのCHIKA＆KOHARUが踊るSnow Man「カリスマックス」最後にYURIも登場