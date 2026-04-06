俳優の石田ゆり子（56）が、4日、Instagramを更新。ペットたちが自由気ままに過ごす、生活感あふれる自宅を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

これまでもInstagramでプライベートについて発信してきた石田。「2025-2026 秋冬。日々の記録。普段着てるものたち」とつづり紹介した“私服コレクション”や、「#ハニオ日記」とハッシュタグをつけ、飼い猫・ハニオ目線で自宅でくつろぐペットたちの様子なども公開してきた。「ほんとにほんとにステキなおうち！」「ゆりこさんのおうちはとっても居心地が良さそう」などの反響も多かった。

生活感あふれる自宅を公開

2026年4月4日の更新では、生活感あふれる自宅で自由に過ごすペットたちの様子を披露。「ゆりごろう王国。みんな元気です。全員写ってないけど、全員元気ですー。ばびぶーの毛玉がすごくて大きなえびふらい状態です…1日1日、大切に。感謝です」とコメントしている。

この投稿には「全てが絵になる景色でステキです」「お部屋も、ユキちゃんに にあってますねー」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）