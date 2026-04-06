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ディズニーのクルーズに乗るなら、アメリカまで行かなければならない。そんな常識が、ついに塗り替えられました。シンガポールを拠点に運行を開始した、アジア初のディズニークルーズ「ディズニー・アドベンチャー」。しかもこの船、ディズニー・クルーズ・ラインの中でも最大のサイズを誇ります。今回は、人気旅行YouTuberのおのだ氏が家族3人で体験した4泊5日の航海をベースに、1泊10万円超というコンシェルジュ・クラスの極上体験を詳細にレポートします。旅の始まりは、シンガポールのタナ・メラ・フェリーターミナル。期待に胸を膨らませるゲストたちが長蛇の列を作る中、ひときわ優雅なチェックインを済ませたのがコンシェルジュ・クラスのゲストたちです。今回の旅費は、4泊5日で約50万円。1人あたり1泊10万円という驚きの価格ですが、実はおのだ氏、当初予約していた航海が延期になった際のお詫びオファーにより、本来100万円近いチケットを半額で手に入れました。専用ラウンジでの手続きを済ませ、優先的に船内へ一歩足を踏み入れると、そこにはディズニー映画の世界が凝縮された、圧倒的なスケールの空間が広がっていました。吹き抜けのロビーにはミッキーのブロンズ像が鎮座し、キャストたちが拍手でゲストを迎え入れます。この瞬間から、日常とは切り離された魔法の時間が始まります。案内されたのは、16階に位置するコンシェルジュ・カテゴリーの内側客室。通常、クルーズといえば海が見える窓付きの部屋が人気ですが、この部屋はあえて窓がありません。しかし、その作りは驚くほど贅沢なものでした。広いリビングスペースに加え、コネクティングルームのような形でもう一部屋が繋がっており、3人家族には十分すぎる広さ。驚くべきは、シャワーとトイレが2セット完備されている点です。家族3人で準備をしても洗面所が混み合うストレスは一切ありません。アメニティは英国の高級スパブランドであるエレミスを採用し、ティーセットにはシンガポールが誇るTWGやバシャコーヒーが並びます。おのだ氏が、窓がないことを忘れさせるほどの高級感と快適さ、洞窟のような安心感があると語る通り、最新の空調とダイソンのドライヤーまで揃った室内は、まさに動く高級ホテルそのものでした。ディズニークルーズの最大の魅力は、追加料金なしで楽しめるローテーション・ダイニングです。アジア発の客船ということもあり、日本人にも馴染み深いメニューが驚くほど充実しています。朝食ビュッフェではエッグベネディクトから肉まん、味噌汁まで揃い、特におのだ氏が絶賛したのが本格的なインド料理ドーサです。インドで食べるより美味しいかもしれないと驚くそのクオリティは、インド系スタッフが多く乗船するシンガポール拠点ならではの強みでしょう。また、毎日異なるコンセプトのレストランを巡るシステムでは、ゲストが描いた絵がスクリーン上でミッキーと共にダンスを踊るアニメーターズ・パレットなど、食事そのものがエンターテインメントになっています。さらに、有料オプションの日本料理レストランでの鉄板焼きは、陽気なパフォーマンスと共に提供され、海上とは思えないほど鮮度の高い刺身やジューシーな和牛が、日本人ゲストからも高い評価を得ていました。この航海中、船は一度もどこにも寄港しません。ひたすら海の上をぐるぐると回るだけ。一見退屈そうに思えるスケジュールですが、実際には寝る暇もないほど忙しいのがディズニークルーズの常識です。船上には、世界初の海上ジェットコースターをはじめ、巨大なウォータースライダー、3つのプールが完備されています。マーベルやスター・ウォーズの世界観を再現したエリアでは、最新のテクノロジーを駆使したアクティビティが目白押しです。ディズニーファンにとって最大のハイライトは、船内各所で行われるキャラクター・グリーティングでしょう。アプリで予告されるもののほか、歩いていると突然ミッキーやプリンセス、ジャック・スパロウに遭遇するゲリラ遭遇も頻発。おのだ氏の娘さんも、お気に入りのキャラクターたちとハグをし、サインをもらう体験に目を輝かせていました。