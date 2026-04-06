【GU】ジーユー、ポケモンとコラボアイテム5・22発売 親子で“夏のリンクコーデ”提案
ジーユーは5月22日より、ポケモンとのコレクションを店舗およびオンラインストアで販売開始する。
【画像】GU×ポケモン“夏コーデ”新作アイテム（一覧）
今回のコレクションは、夏の海がテーマ。親子でマリンルックを楽しめるラインナップとなっている。
メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツや、裾に入った刺繍がアクセントのリラックスシーンにおすすめのハーフパンツなど、ユニセックスで楽しめるアイテム。
キッズは、親子で夏のリンクコーデを楽しめるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットが登場する。
商品数は「メンズ」2型、「キッズ」3型。価格は990円から1990円。
【画像】GU×ポケモン“夏コーデ”新作アイテム（一覧）
今回のコレクションは、夏の海がテーマ。親子でマリンルックを楽しめるラインナップとなっている。
メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツや、裾に入った刺繍がアクセントのリラックスシーンにおすすめのハーフパンツなど、ユニセックスで楽しめるアイテム。
キッズは、親子で夏のリンクコーデを楽しめるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットが登場する。
商品数は「メンズ」2型、「キッズ」3型。価格は990円から1990円。