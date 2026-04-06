北野颯太がザルツブルクに5戦ぶり白星もたらす逆転ゴール！…今季リーグ6点目に

ザルツブルクの日本代表FW北野颯太が、チームを勝利に導く今季6点目を挙げた。



ザルツブルクは5日、オーストリア・ブンデスリーガ第25節でハルトベルクと対戦し、1−2の逆転勝利を収めた。



この試合で先発し後半アディショナルタイムまでプレーした北野は、カリム・コナテの同点ゴールで1−1のイーブンに戻した直後に決定的な仕事を果たす。



58分、カウンターからロングボールのこぼれ球を前向きに回収したエドモンド・ベイドゥーが長い距離を持ち上がった際に持ち味のスピードを活かし、追い越す動きを見せた北野はボックス右でベイドゥーの丁寧なラストパスを受け、ゴール左隅へ正確な右足シュートを流し込んだ。



そして、北野のリーグ6点目で逆転に成功したザルツブルクは後半終盤に退場者を出したホームチームの反撃を冷静に凌ぎ切り、敵地で1−2の逆転勝利を挙げた。



この結果、リーグ5戦ぶりの白星を挙げたチームは2位に浮上している。



なお、川村拓夢は負傷で、チェイス・アンリはサスペンションで同試合を欠場している。