もうすぐ終了ーーーッッ！！【マクドナルド】へ急げ！「春限定バーガー」

【マクドナルド】で販売中の「春限定バーガー」を食べられるのも残りわずか。3月4日から約1か月販売されてきた限定バーガーも、いよいよ4月中旬で終売となります。販売期間が終了してしまうと、次にまた食べられるのは1年後。今年初登場の商品は、来年は食べられない可能性も……。そこで今回は、終売前に忘れずチェックしたい春限定バーガーを紹介します。

来年の春もまた会いましょう

マクドナルドの春の風物詩といえば、やっぱり「てりたま」シリーズ。毎年おなじみの「チーズてりたま」は、てりやきソースとチェダーチーズの組み合わせが相性抜群な一品です。チェダーチーズが加わることで、ソースのコクがアップし、食べ応えのある濃厚な風味に変化。「てりたまバーガー®」とともに長年愛される味は、今年も満足度の高い仕上がりのよう。

てりたま新作の第2弾は焼肉風！？

「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」に代わり、3月25日から発売されているのが「コク旨かるび焼肉風てりたま」です。ベースのてりたまに、かるび焼肉風フィリングをプラス。ポークパティだけでなく、牛肉も味わえる贅沢感と肉肉しさが魅力です。てりやきソースと焼肉風フィリングの濃さ、レタスとたまごのさっぱり感が、絶妙なバランスで組み合わさっているはず。

終売が近づく、今年の「春限定バーガー」。せっかく立ち寄ったのに、もう終売していた……ということがないよう、お近くの【マクドナルド】へ急いで！

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる