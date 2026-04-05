3000円分クーポンや「宮のたれ」などが入って2400円はお得確定！数量限定「徳兵衛・海鮮アトム福袋」は4月6日販売スタート。

アトムが展開する「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店は、2026年4月6日から「徳兵衛・海鮮アトム福袋」を数量限定で販売します。

お店でも家庭でもおいしく楽しめる4点セット

買ったその日から使える総額3000円分のクーポンに加え、3種のオリジナル調味料が入ったお得な福袋です。価格は2400円。

セット内容は以下の通り。

1、総額3000円分クーポン（300円×10枚）

購入当日から使えるお得なクーポン。会計1500円ごとに1枚利用可能です。

有効期限は26年4月6日から7月31日まで。

店内飲食、店頭払いのテイクアウトのみで利用できます。食べ放題、デリバリーは利用不可。

2、寿司醤油（200ml）

ジャパンフードセレクション最高位グランプリを受賞したオリジナルブレンド。絶妙な甘味と旨味のバランスが、素材の味を引き立ててくれます。

3、宮のたれ（200g）

ステーキ・ハンバーグレストラン「ステーキ宮」で愛され続ける秘伝のたれです。独自の製法で熟成した秘伝の生だれは、創業から変わらないおいしさ。

要冷蔵です。

4、元祖こってりたれ（500ml）

本格焼肉「カルビ大将」オリジナルの焼肉だれ。焼いたお肉によく絡む、醤油ベースににんにくや玉ねぎなどを加えた濃厚な味わいです。

取扱店は「にぎりの徳兵衛」37店舗・「海鮮アトム」9店舗の計46店舗。にぎりの徳兵衛の天王店・扶桑店・関店・桑名店・今伊勢店・稲沢店では販売されません。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部