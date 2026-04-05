ばんばんざい・ぎし、妻・桜井美悠の手にキス タキシード＆ドレス姿で恋人繋ぎ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】YouTuberグループ・ばんばんざいのぎし、妻でモデルの桜井美悠（みゆみゆ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】YouTuber＆モデル夫婦、恋人繋ぎでラブラブランウェイ
ぎしはタキシード姿、桜井は純白のドレスに身を包み、恋人繋ぎで登場。トップではぎしがひざまずいて、桜井の手にキスをした。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】YouTuber＆モデル夫婦、恋人繋ぎでラブラブランウェイ
◆ぎし＆桜井美悠、ラブラブランウェイ
ぎしはタキシード姿、桜井は純白のドレスに身を包み、恋人繋ぎで登場。トップではぎしがひざまずいて、桜井の手にキスをした。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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