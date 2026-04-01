イオンのモンチッチコラボ♡ユニセックスで楽しむ新作Tシャツ
レトロ可愛いキャラクターとして人気のモンチッチが、イオンのファッションブランドとコラボ♡今の気分にぴったりなプリントTシャツが登場しました。懐かしさとトレンド感を兼ね備えたデザインで、日常コーデに遊び心をプラス。ユニセックスで楽しめる、今注目のアイテムです♪
レトロ×トレンドの新デザイン
今回のTシャツは、モンチッチの魅力を活かした全6種類のデザイン展開。定
番のフォトプリントから、さまざまな表情を並べたデザイン、さらには寿司ネタに扮したユニークなグラフィックまで登場。
遊び心たっぷりで、見ているだけでも楽しくなるラインナップです。
着回ししやすいシルエット
サイズはS・M・Lの展開で、ユニセックス仕様。ゆったりとした着心地で、カジュアルコーデにも取り入れやすいのが特徴です。
シンプルなボトムと合わせるだけで、トレンド感のあるスタイルが完成。デイリー使いにぴったりなアイテムです。
商品ラインナップ
「モンチッチ」プリントTシャツ
寿司モチーフデザイン（ブラック）
価格：2,178円（税込）
表情集合デザイン（チャコール）
価格：2,178円（税込）
配色襟デザイン（ホワイト）
価格：2,178円（税込）
レトロフォトデザイン（オートミール）
価格：2,178円（税込）
ロゴ刺繍入りデザイン（チャコール／オートミール）
価格：2,178円（税込）
発売日：2026年4月3日（金）
販売店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約100店舗
WEB販売：イオンスタイルオンライン
※店舗により取り扱いが異なる場合があります。
大人も楽しめる可愛さ♡
モンチッチの優しい表情と遊び心あふれるデザインは、大人のカジュアルコーデにもぴったり♡懐かしさを感じながら、今っぽいスタイルを楽しめるのが魅力です。
お気に入りの一枚を見つけて、毎日のコーデにさりげないときめきをプラスしてみてくださいね♪