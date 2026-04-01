イオンのモンチッチコラボ♡ユニセックスで楽しむ新作Tシャツ

レトロ可愛いキャラクターとして人気のモンチッチが、イオンのファッションブランドとコラボ♡今の気分にぴったりなプリントTシャツが登場しました。懐かしさとトレンド感を兼ね備えたデザインで、日常コーデに遊び心をプラス。ユニセックスで楽しめる、今注目のアイテムです♪

レトロ×トレンドの新デザイン



今回のTシャツは、モンチッチの魅力を活かした全6種類のデザイン展開。定

番のフォトプリントから、さまざまな表情を並べたデザイン、さらには寿司ネタに扮したユニークなグラフィックまで登場。

遊び心たっぷりで、見ているだけでも楽しくなるラインナップです。

着回ししやすいシルエット

サイズはS・M・Lの展開で、ユニセックス仕様。ゆったりとした着心地で、カジュアルコーデにも取り入れやすいのが特徴です。

シンプルなボトムと合わせるだけで、トレンド感のあるスタイルが完成。デイリー使いにぴったりなアイテムです。

マリメッコ新コレクション登場♡遊び心あふれる春夏スタイル

商品ラインナップ



「モンチッチ」プリントTシャツ



寿司モチーフデザイン（ブラック）

価格：2,178円（税込）

表情集合デザイン（チャコール）

価格：2,178円（税込）

配色襟デザイン（ホワイト）



価格：2,178円（税込）

レトロフォトデザイン（オートミール）



価格：2,178円（税込）

ロゴ刺繍入りデザイン（チャコール／オートミール）

価格：2,178円（税込）

発売日：2026年4月3日（金）

販売店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約100店舗

WEB販売：イオンスタイルオンライン

※店舗により取り扱いが異なる場合があります。

大人も楽しめる可愛さ♡



モンチッチの優しい表情と遊び心あふれるデザインは、大人のカジュアルコーデにもぴったり♡懐かしさを感じながら、今っぽいスタイルを楽しめるのが魅力です。

お気に入りの一枚を見つけて、毎日のコーデにさりげないときめきをプラスしてみてくださいね♪