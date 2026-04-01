YOU、番組で「実は…」“苗字”明かしスタジオ騒然 「え、そうなんですか？」「初耳！」と驚き
タレントのYOUが1日、NHK総合の情報番組『あさイチ』（月〜金曜前8：15）に出演。ユニークな自己紹介を披露。突然の本名告白でスタジオを沸かせた。
【写真】YOU、特殊メイクで“老淑女”に変身
この日の放送では「言語化トレ！」と題し、自分の思いを言葉で的確に伝える方法を特集。「自己紹介をうまくするには？」というテーマで、YOU、岸井ゆきの、鈴木奈穂子アナウンサーが15秒で自己紹介に挑戦した。
トップバッターを務めたYOUは「え、私からですか？」と戸惑いながらも、「私は実は…松岡と申します。よろしくお願いします」と笑顔で一言。予想外の切り出しにスタジオからは「え、そうなんですか？」「初耳！」なと驚きの声が相次いだ。
進行の浅井理アナウンサーが「びっくりしました」と反応すると、YOUは「最初に相手をびっくりさせて、後はどうでもよくするという戦法です」とニヤリ。「グッと惹きつけておけば、最初一点で引きつけておくと、後の評価はフワッとなるじゃないですか。ごまかせます」と独自の持論を語った。
さらに博多華丸が「『実は』っていうのがキーワード？」と尋ねると、YOUは「そうですね。『実は…』は使いやすい。（私は）名字がないので」と説明し、笑いを誘った。
文芸評論家の三宅香帆氏は、この自己紹介に「びっくりさせるということにびっくりして。すごすぎる」と感嘆。これに対しYOUは「テキトーみたいでしょうか。年齢のせいでしょうか、恥ずかしいことがもうないです。お若い人の方が経験値がないし、ドキドキしちゃうのかな〜」と語り、スタジオを和ませていた。
【写真】YOU、特殊メイクで“老淑女”に変身
この日の放送では「言語化トレ！」と題し、自分の思いを言葉で的確に伝える方法を特集。「自己紹介をうまくするには？」というテーマで、YOU、岸井ゆきの、鈴木奈穂子アナウンサーが15秒で自己紹介に挑戦した。
トップバッターを務めたYOUは「え、私からですか？」と戸惑いながらも、「私は実は…松岡と申します。よろしくお願いします」と笑顔で一言。予想外の切り出しにスタジオからは「え、そうなんですか？」「初耳！」なと驚きの声が相次いだ。
さらに博多華丸が「『実は』っていうのがキーワード？」と尋ねると、YOUは「そうですね。『実は…』は使いやすい。（私は）名字がないので」と説明し、笑いを誘った。
文芸評論家の三宅香帆氏は、この自己紹介に「びっくりさせるということにびっくりして。すごすぎる」と感嘆。これに対しYOUは「テキトーみたいでしょうか。年齢のせいでしょうか、恥ずかしいことがもうないです。お若い人の方が経験値がないし、ドキドキしちゃうのかな〜」と語り、スタジオを和ませていた。