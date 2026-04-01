【おひつじ座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：死神（Death）／逆位置】
「死神」の逆位置は、変化の前触れを意味します。
今月は、自分がやりたかった物事に近づけるようなチャンスが訪れるでしょう。
ただし油断していると話が流れてしまう可能性も。いいと思ったら、早めの決断が◎。
【ラッキーカラー：パープル】
紫は直感と変化を後押しする色。新しい流れをつかむための後押しとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
【今月のカード：死神（Death）／逆位置】
「死神」の逆位置は、変化の前触れを意味します。
今月は、自分がやりたかった物事に近づけるようなチャンスが訪れるでしょう。
ただし油断していると話が流れてしまう可能性も。いいと思ったら、早めの決断が◎。
紫は直感と変化を後押しする色。新しい流れをつかむための後押しとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)