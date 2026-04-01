・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１０１．３８ドル（－１．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６７８．６ドル（＋１２１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７４６９．０セント（＋４３６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１６．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５７．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７１．００セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３７２．４２（＋１．１３）

出所：MINKABU PRESS