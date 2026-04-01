３月３１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０１．３８ドル（－１．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６７８．６ドル（＋１２１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４６９．０セント（＋４３６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１６．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７１．００セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３７２．４２（＋１．１３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０１．３８ドル（－１．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６７８．６ドル（＋１２１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４６９．０セント（＋４３６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１６．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７１．００セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３７２．４２（＋１．１３）
出所：MINKABU PRESS