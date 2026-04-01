◇W杯欧州プレーオフA組決勝 イタリア 1―1（PK1―4） ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年3月31日 ボスニア・ヘルツェゴビナ ゼニツァ）

イタリアが3大会連続でW杯出場を逃した。敵地で行われた欧州プレーオフ（PO）のA組決勝でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。延長1―1で突入したPK戦に1―4で敗れた。

前半15分にFWケーンが先制点を挙げたが、前半41分にDFバストーニが危険なタックルで一発退場。その後は数的不利な状況で懸命に守ったが、後半34分に追いつかれて延長に持ち込まれると、そのまま1―1でPK戦に突入。後蹴りで3人中2人が失敗し、4人全員が成功した相手に突き放された。

W杯優勝4度を誇る強豪国の敗退にネットからは「信じられない」「本当に衝撃的」「悲しい」「日本の勝利以上にイタリアの敗退が衝撃」と驚きや落胆の声が続々。

PK決着までもつれたこともあり「W杯をかけたPKというのは初めて観た」「緊張感が本大会よりあるかも」「キッカーはとんでもないプレッシャー」などと反響。

またしてもW杯切符を逃してしまい「もう昔のイタリアじゃない」「低迷がこんなに長引くとは」「凋落が止まらない」「もう出ないのが当たり前になってしまった」と嘆きの声も多く上がっていた。