カンボジアにある特殊詐欺の拠点が7日、公開されました。拠点の敷地には手術室を完備した病院などもあり、拠点が“街”のように機能していたものとみられます。7日に公開されたのは、タイと国境を接するカンボジア北部オスマックにある特殊詐欺の拠点です。去年12月のタイとカンボジアの軍事衝突でタイ軍が制圧した際に見つかりました。タイ軍によりますと、この拠点にはおよそ1万人がいたとみられています。拠点の中には詐欺グル