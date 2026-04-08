国連の安全保障理事会は、イランにより事実上封鎖されているホルムズ海峡の安全な航行に向け、「防御的な取り組みを強く促す」とする決議案を否決しました。記者「ホルムズ海峡をめぐる決議案がまもなく国連安保理で採決されます」議長「決議案は採択されませんでした」国連安保理は7日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡をめぐる決議案の採決を行いました。11か国が賛成したものの、ロシアと中国が拒否権を行使したため、