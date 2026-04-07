一部の外国人客が高級魚「のどぐろ」のコース料理を無断キャンセルしたとして、金沢市内の専門店が「世界中のお店では 普通のことなのでしょうか？」とX上で問いかけ、反響を集めている。「本日20時に来店予定だった海外からのお客様が、22時になっても来店されませんでした」1人1万3000円のコース料理を英語で3人分予約専門店「のどぐろ旬菜みのりや」の店主は2026年4月5日夜、テーブル上にぽつんと残った料理の写真をXで投稿し、