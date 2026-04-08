スマホホルダー「悪い使い方」で“罰金50万円”!?もはや生活に欠かせないアイテムとなっている「スマートフォン（スマホ）」。ドライブの際にカーナビゲーション代わりにしたり、音楽アプリを利用したりする人も多いでしょう。【画像】「これはアウトォォーー！」 これが違反になる「スマホホルダー」の使い方です！（19枚）（19枚）それに伴い、車内にスマホを固定するための「スマホホルダー」を活用するドライバーを見か