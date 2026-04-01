日本代表のW杯GL対戦相手が出揃う!! スウェーデンが予選グループ“0勝&最下位”から下剋上、ポーランド破って2大会ぶり切符
[3.31 欧州PO決勝 スウェーデン 3-2 ポーランド]
スウェーデン代表が3月31日に北中米ワールドカップ欧州プレーオフ決勝でポーランド代表を3-2で破り、2大会ぶりのW杯出場を決めた。この結果、日本代表のW杯GLの対戦相手がオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデンに正式決定した。スウェーデンとはGL最終節で対戦する。
スウェーデンは2大会ぶり13回目の出場。今予選はスイス、コソボ、スロベニアと同じB組に入ったが0勝2分け4敗で最下位に終わった。それでも欧州POには各組2位に加えて、各組3位以下の全チームのうち2024-25ネーションズリーグの成績上位4チーム(W杯予選各組2位以上を除く)も進めるレギュレーションとなっており、スウェーデンはこの規定に助けられて欧州PO進出を果たしていた。
欧州PO準決勝ではウクライナ代表を3-1で破って決勝に進んだ。ポーランドとの決勝では前半19分にFWアンソニー・エランガが先制点を奪うも、同33分にポーランドのMFニコラ・ザレフスキに決められて1-1に。それでも同44分にDFグスタフ・ラガービエルケが右サイドからのFKを頭で合わせて勝ち越した。
ところが後半10分にクロスからFWカロル・シュビデルスキにゴールを許して再び追いつかれた。 それでもスウェーデンは同43分、DFダニエル・スベンソン、MFルーカス・ベリバル、FWベスフォート・ゼネリが立て続けにシュートを放ったこぼれ球をエースFWビクトル・ギェケレシュが押し込んで土壇場の勝ち越し点。そのままタイムアップを迎え、3-2で勝利した。
日本がスウェーデンと対戦するのは、日韓ワールドカップ直前の開催となった2002年5月の国際親善試合以来。当時は1-1の引き分けだった。また、リオオリンピックではU-23日本代表がGL最終節で対戦し、1-0で勝利したもののGL敗退が決まる試合になっていた。今回も最終節での対戦となるため、首位通過やGL突破を争う重要な一戦になりそうだ。
■日本の試合スケジュール(日本時間)
06/15(月) 5:00 オランダ [ダラス]
06/21(日) 13:00 チュニジア [モンテレイ]
06/26(金) 8:00 スウェーデン [ダラス]
スウェーデン代表が3月31日に北中米ワールドカップ欧州プレーオフ決勝でポーランド代表を3-2で破り、2大会ぶりのW杯出場を決めた。この結果、日本代表のW杯GLの対戦相手がオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデンに正式決定した。スウェーデンとはGL最終節で対戦する。
スウェーデンは2大会ぶり13回目の出場。今予選はスイス、コソボ、スロベニアと同じB組に入ったが0勝2分け4敗で最下位に終わった。それでも欧州POには各組2位に加えて、各組3位以下の全チームのうち2024-25ネーションズリーグの成績上位4チーム(W杯予選各組2位以上を除く)も進めるレギュレーションとなっており、スウェーデンはこの規定に助けられて欧州PO進出を果たしていた。
ところが後半10分にクロスからFWカロル・シュビデルスキにゴールを許して再び追いつかれた。 それでもスウェーデンは同43分、DFダニエル・スベンソン、MFルーカス・ベリバル、FWベスフォート・ゼネリが立て続けにシュートを放ったこぼれ球をエースFWビクトル・ギェケレシュが押し込んで土壇場の勝ち越し点。そのままタイムアップを迎え、3-2で勝利した。
日本がスウェーデンと対戦するのは、日韓ワールドカップ直前の開催となった2002年5月の国際親善試合以来。当時は1-1の引き分けだった。また、リオオリンピックではU-23日本代表がGL最終節で対戦し、1-0で勝利したもののGL敗退が決まる試合になっていた。今回も最終節での対戦となるため、首位通過やGL突破を争う重要な一戦になりそうだ。
■日本の試合スケジュール(日本時間)
06/15(月) 5:00 オランダ [ダラス]
06/21(日) 13:00 チュニジア [モンテレイ]
06/26(金) 8:00 スウェーデン [ダラス]