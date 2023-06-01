三笘薫がイングランド相手に先制ゴール！ ワンチャンスをものにして右足のダイレクト弾！ 聖地ウェンブリーが静まり返る

三笘薫がイングランド相手に先制ゴール！ ワンチャンスをものにして右足のダイレクト弾！ 聖地ウェンブリーが静まり返る