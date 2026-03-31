Z世代女子701名の感情データから見えた2026年5つのトレンド！ME TOKYO EMOTION RESEARCH

記事ポイント ME TOKYOがZ世代女子のインサイトを分析する新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立来場者701名を対象にした初の自主調査「Z世代女子トレンド調査」で2026年の5つのトレンドを公開ブランド誕生3年で累計約700万人が来場し、来場者の75％が女性というZ世代女子中心の施設 ME TOKYOがZ世代女子のインサイトを分析する新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立来場者701名を対象にした初の自主調査「Z世代女子トレンド調査」で2026年の5つのトレンドを公開ブランド誕生3年で累計約700万人が来場し、来場者の75％が女性というZ世代女子中心の施設

体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」を展開するマルハン東日本が、Z世代女性のインサイト調査・分析を行う新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立しています。

来場者701名を対象にした初の自主調査「Z世代女子トレンド調査」では、2026年の5つのトレンドが明らかになっています。

ブランド誕生3年で累計来場者数約700万人を達成した、Z世代女子に圧倒的な人気を誇る施設から生まれたリサーチ機関です。

ME TOKYO「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」

設立：マルハン東日本施設：ME TOKYO SHINJUKU / ME TOKYO IKEBUKURO（2店舗）累計来場者数：約700万人（2022年12月29日〜2026年3月現在）調査対象：ME TOKYO来場者701名（10代〜30代女性）調査期間：2026年2月17日（火）〜19日（木）

ME TOKYO（ミートーキョー）は、「MOVE EMOTION―感情解放区―」をコンセプトに掲げる体験型アミューズメント施設です。

ブランドカラーのイエローを基調とした解放感あふれる内装や、ジェンダーレスで楽しめる空間設計など、Z世代の嗜好に合わせた店舗づくりを徹底しています。

クレーンゲームやカプセルトイに加え、プリントシール機と合わせたコスプレ施策もME TOKYOの象徴となっており、Z世代女子を中心に人気を博しています。

2022年12月29日のブランド誕生から3年間で、累計来場者数は約700万人を達成しました。

来場者の75％が女性、18歳から24歳までの「アラウンド20」が62％を占め、「Z世代女子」が顧客層の中心です。

新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」

今回設立された「ME TOKYO EMOTION RESEARCH（MTER）」は、アラウンド20を核としたZ世代女子のインサイトを一次情報として捕捉し、マーケティングの意思決定に寄与するデータとして翻訳・提供するリサーチ機関です。

3年間で蓄積した「Z世代のインサイトに対する知見」と「Z世代女子の集客力」という独自資産を活用しています。

Z世代女子の消費行動には、機能的価値や情緒的価値だけでなく、「それ、わかる！

」「今の私に刺さる！

」といった「感情の納得」が大きな影響を与えます。

MTERでは、消費の現場で発生する「感情の揺れ（感情ログ）」を観察・言語化し、商品・サービスがZ世代女子から選ばれる勝ち筋を示唆しています。

「Z世代女子トレンド調査」5つのトレンド

MTERの設立後初となる自主調査「Z世代女子トレンド調査」は、ME TOKYO SHINJUKU / ME TOKYO IKEBUKUROの来場者701名を対象に、2026年2月17日から19日の3日間で実施されました。

Z世代女子の「リアルな感情データ」を可視化し、2026年のトレンドを予測しています。

調査の総括として、Z世代は「攻め」のムード（高揚感・派手さ）を渇望しながらも、実際の消費行動は極めてシビアかつ現実的という傾向が見えています。

憧れを掻き立てる「ビジュアルインパクト」と、等身大の「共感性（リアル・抜け感）」という一見相反する要素が共存しているのが特徴的です。

TREND 1は「PINK × 抜け感の美意識」です。

2026年に流行りそうなカラーではピンクが圧倒的人気（39.9％）を集め、コーデの主役として作り込みすぎない「自然・抜け感」を重視する回答が66.8％に達しています。

TREND 2は「体験価値の重視」です。

59.2％が「体験」を優先しており、モノ消費よりもコト・トキ消費への傾向が鮮明になっています。

TREND 3は「共感・リアル志向のSNS」です。

「映え」より大事になるものとして、「共感」（36.9％）と「リアル感」（25.4％）が上位に挙がっています。

TREND 4は「ハイロー消費の二極化」です。

2026年の節約意識は「強まる」が63.8％を占める一方、ファッション・美容・推し活には惜しまず投資する「メリハリ消費」が定着しています。

TREND 5は「年齢別価値観の違い」です。

2026年の雰囲気について、18〜22歳は「ワクワク/自由」を求め、23歳以上は「自立/洗練」を求めるなど、世代内でも微細なニーズの違いが存在しています。

注目の調査結果

2026年の空気感予測では、「攻め」が74％、「守り」が26％とトリプルスコアで「攻め」が優勢です。

Z世代は「安定」「無難さ」よりも「チャレンジ」「派手さ」を好み、「静的な美しさ」よりも「動的な高揚感」を評価する傾向が表れています。

2026年の「攻め」のムードを形成するキーワードには「ワクワク感」や「解放感」が挙がっています。

言語感覚の調査では、「2026年に流行りそうな言葉」として「滅（めつ）」が他を圧倒しています。

これは、ある特定の対象への思い入れが強すぎて生きていることさえ苦しい状態を指す言葉で、「好きすぎて滅」のような文脈で使われる表現です。

「爆裂」「天最高」といったインパクト重視の誇張表現も好まれ、恋愛感情・推しへの愛を表す「メロい」はすでに定着フェーズに入りつつあります。

価値観の変化では、「映え」より大事なものとして「共感（36.9％）」と「リアル（25.4％）」が上位です。

SNSでの「映え」最優先の空気に疲れを感じているZ世代も多く、「作り込まれた完璧な世界観」よりも「自分ごととして共感できる内容」が評価される時代へ変化しています。

ME TOKYOの独自資産である約700万人の来場データとZ世代女子との接点を活かした、他にはないリサーチ機関となっています。

「感情の納得」という新たな切り口で消費行動を分析することで、企業・団体のマーケティング意思決定を支援できる点が大きな強みです。

2026年のZ世代女子のリアルなトレンドが、701名の一次データから具体的な数値とともに把握できます。

ME TOKYO「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」の紹介でした。

よくある質問

Q. ME TOKYO EMOTION RESEARCHとはどのような機関ですか？

A. ME TOKYO EMOTION RESEARCH（MTER）は、体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」が設立したリサーチ機関です。

アラウンド20を核としたZ世代女子のインサイトを一次情報として捕捉し、マーケティングの意思決定に寄与するデータとして翻訳・提供しています。

Q. 「Z世代女子トレンド調査」はどのように実施されていますか？

A. ME TOKYO SHINJUKUとME TOKYO IKEBUKUROの来場者701名（10代〜30代女性）を対象に、2026年2月17日から19日の3日間、店頭対面アンケート（Googleフォームから回答）で実施されています。Z世代女子のリアルな感情データを可視化し、2026年の5つのトレンドを予測しています。

Q. ME TOKYOはどこに店舗がありますか？

A. 2026年3月現在、ME TOKYO SHINJUKU（新宿駅東南口から徒歩1分）とME TOKYO IKEBUKURO（池袋駅東口から徒歩3分）の2店舗を展開しています。

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