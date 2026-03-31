ミッキー＆ミニー×サマンサタバサ♡旅気分高まる限定バッグ＆小物特集

サマンサタバサから、ミッキー＆ミニーの世界観を詰め込んだトラベルコレクションが登場♡旅行気分をぐっと高めてくれるバッグや小物が、可愛さと実用性を兼ね備えてラインナップ。ディズニー好きはもちろん、大人女性でも取り入れやすいデザインが魅力です。毎日のコーデにも、特別なおでかけにも活躍する注目アイテムをチェックして♪

旅にぴったりのバッグラインアップ

旅行シーンで活躍するバッグは、機能性とデザイン性を両立したアイテムが揃います。

リュック

価格：30,800円(税込)

大容量＆軽量素材で使いやすく、背面にはキャリーオンベルト付き。

ミッキー＆ミニーのワッペンやシルエット金具がアクセントに。

ショルダーバッグ

価格：28,600円(税込)

コンパクトながら収納力抜群の3層構造。

ミッキー・ミニーの2色展開で、配色デザインも楽しめます。

どちらも裏地には総柄アートを使用し、開くたびに気分が上がる仕上がりです。

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小物まで可愛い充実コレクション

バッグと一緒に揃えたい小物も充実。細部までミッキー＆ミニーの世界観が広がります。

折財布

価格：25,300円(税込)

スタンプ風デザインと金具がポイント。内側にはアートプリント入り。

長財布

価格：27,500円(税込)

背面と内側にアートを施し、華やかな仕上がり。

パスポートケース

価格：16,500円(税込)

カードポケット付きで実用性も◎Dカン付きでアレンジも楽しめます。

ポーチ

価格：14,300円(税込)

総柄デザインで、内ポケットやファスナーポケット付き。

・バッグチャーム 6,600円(税込)

・ファスナーチャーム 4,400円(税込)

ミッキー＆ミニーのアートを金具に落とし込んだ可愛いアクセント。

ハンカチ

価格：1,650円(税込)

総柄アートを楽しめる、旅行の必需品。

発売スケジュール＆限定展開

本コレクションは段階的に発売されるので、いち早くチェックしておきたいところ。

【発売スケジュール】

3/31（火）～公式オンラインショップ先行予約

4/1（水）～全国店舗にて予約

4/6（月）～4/7（火）先行販売（ルミネ新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・大阪高島屋店）

4/8（水）～全国販売

ハンカチは限定店舗での展開となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

旅も日常ももっと楽しく♡

ミッキー＆ミニーの遊び心とサマンサタバサらしい上品さが融合した今回のコレクションは、持つだけで気分が上がるアイテムばかり♡旅行のおともにはもちろん、普段使いでもさりげなくディズニーの世界観を楽しめます。お気に入りを見つけて、毎日をもっと楽しく彩ってみてください♪