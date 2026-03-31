キャンペーン：交換レンズ「SG-image」「AstrHori」製品が割引中 「Amazon 新生活セールFinal」で
E&Iクリエイション株式会社は、同社が運営する2ndfocusの取扱ブランド商品を対象としたセールを実施中だ。Amazon.co.jpで開催中の「新生活セール Final」（先行セール含む）に参加し、割引価格で販売している。
期間中は、AstrHoriやSG-imageなどの交換レンズなどが10～15%OFFの対象となる。
開催期間先行セール：2026年3月31日（火）0時00分～4月2日（木）23時59分 Amazon 新生活セールFinal：2026年4月3日（金）0時00分～4月6日（月）23時59分
SG-image AF 25mm F1.8 II
22,250円→19,800円（11%OFF）
AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye
20,400円→19,380円（5%OFF）
SG-image 25mm F1.8
10,200円→9,690円（5%OFF）
AstrHori 9mm F2.8
27,630円→26,248円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→23,364円（10%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→11,925円（10%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,515円（10％OFF）
SG-image 35mm F0.95
31,240円→28,116円（10%OFF）
SG-image 50mm F1.4
12,310円→11,079円（10%OFF）
SG-image 35mm F1.2
19,880円→17,892円（10%OFF）
SG-image 7.5mm F2.8 FISHEYE
22,720円→20,448円（10%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15％OFF）
AstrHori 50mm F2.0
14,580円→11,664円（20%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→786円（35％OFF）