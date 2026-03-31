家族旅行はいつも「ビジネスクラス」や「グリーン車」というママ友。こうした旅行を続けられる家庭は、どれくらいの年収があるのでしょうか？

家族旅行 で毎回ビジネスクラスや 新幹線 のグリーン車を利用しているという話を聞くと、「どれくらいの世帯年収があれば可能なのか」と気になる方もいるでしょう。 もっとも、このような支出は単純に年収だけで決まるものではなく、旅行頻度や人数、支出配分などによっても大きく変わります。そのため、「高収入だから利用できる」と断定するのではなく、費用水準を具体的に把握したうえで、どの程度の家計負担になるのかを整理することが重要です。 本記事では、ビジネスクラスと エコ ノミークラスやグリーン車と普通車指定席の価格差を確認したうえで、 家族旅行 として継続的に利用できる世帯年収の目安を検討します。

まず確認したいのは、航空機の座席クラスによる価格差です。一般に、ビジネスクラスの航空券はエコノミークラスの2.5倍～4倍程度になることが多いとされています。

例えば、エコノミークラスの往復航空券が10万円であれば、ビジネスクラスでは25万円～40万円程度になるイメージです。長距離路線ではさらに差が広がるケースもあり、家族旅行となると人数分の費用がそのまま増加します。

仮に4人家族で海外旅行に行く場合、エコノミークラスで40万円程度のところ、ビジネスクラスでは100万円を超えることも珍しくありません。この差額が「毎回利用できるかどうか」を左右する大きな要因となります。



一方、新幹線のグリーン車については、前述の航空機ほど大きな差とならないことがほとんどです。例えば東京～新大阪間では、普通車指定席と比べてグリーン車は5000円前後の差額となるケースが一般的です。

往復で考えると1人あたり約1万円、4人家族であれば約4万円の追加負担となるでしょう。航空機と比べると差は限定的ですが、それでも旅行のたびに発生する費用としては無視できない水準です。



家族旅行として考えると年間支出は大きくなる

ここで、家族旅行としての負担を試算します。例えば、年に1回海外旅行でビジネスクラスを利用する場合、1回あたり100万円規模の費用が発生すると仮定すると、年間の旅行費として相応の割合を占めることになります。

一方、国内旅行でグリーン車を利用する場合でも、1回あたり数万円の追加負担が積み重なるため、年に複数回旅行する家庭では年間で10万円以上の差になる可能性があります。

つまり、「たまに利用する」のか、「毎回利用する」のかによって、家計への影響は大きく異なります。



年収目安は「可処分所得とのバランス」で考える

では、どの程度の世帯年収であればこうした支出が現実的になるのでしょうか。一般に、旅行費は生活費とは異なり、可処分所得の中から支出される余剰部分に該当します。このため、同じ年収であっても、住宅費や教育費の負担によって余裕は大きく変わります。

例えば、年収500万円～700万円程度の世帯では、生活費の比重が高く、ビジネスクラスを毎回利用するのは現実的には難しいケースが多いと考えられます。一方で、年収1000万円を超える層では、家計の配分次第で一部利用が視野に入る可能性があります。

さらに、毎回ビジネスクラスを利用するようなケースでは、年収1500万円以上など、より高い水準での余裕が前提となる場合もあります。ただし、これはあくまで支出配分を含めた一例であり、貯蓄志向や他の支出との優先順位によって変動します。



「年収」だけでなく支出の優先順位が重要

ここで整理しておきたいのは、「ビジネスクラスに乗れるかどうか」は年収そのものよりも、支出の優先順位によっても左右される点です。

例えば、同じ年収でも旅行を重視する家庭であれば、他の支出を抑えてビジネスクラスを選択することも可能でしょう。一方で、教育費や住宅費を優先する家庭では、同じ収入でも利用頻度は下がる傾向があります。

また、マイルの活用や早期予約などによってコストを抑える方法もあり、必ずしも「高所得者のみが利用するもの」とは限りません。



まとめ

一般的に、航空機のビジネスクラスはエコノミークラスの2.5倍～4倍程度、グリーン車は普通車指定席と比べて片道数千円規模の上乗せが発生するため、家族旅行では人数分の負担が大きくなります。

そのため、毎回これらを利用する場合には、一定以上の可処分所得が必要となり、目安としては年収1000万円以上、継続的に利用する場合はそれ以上の水準が想定されます。

もっとも、実際には年収だけでなく、旅行頻度や支出の優先順位によって実現可能性は変わります。このため、「どのくらいの収入があれば可能か」という問いに対しては、費用構造を踏まえたうえで家計全体のバランスから判断することが重要といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー