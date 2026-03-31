開催：2026.3.31

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 2 - 1 [ヤンキース]

MLBの試合が31日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとヤンキースが対戦した。

マリナーズの先発投手はルイス・カスティーヨ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。

2回裏、9番 コール・ヤング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 NYY

7回表、7番 アメド・ロサリオ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 SEA 1-1 NYY

9回裏、2番 カル・ローリー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 2-1 NYY

試合は2対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのマシュー・ブラッシュで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はヤンキースのポール・ブラックバーンで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでマリナーズは3勝2敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ヤンキースは3勝1敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 14:22:31 更新