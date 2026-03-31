「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日正午現在で、安川電機<6506.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



３１日の東証プライム市場で、安川電が４日続落。メカトロ製品大手の同社は、ロボットや機械を自律制御する「フィジカルＡＩ」関連株として市場の注目を集めている。イラン戦争の影響で全体相場が下落するなか、安川電の株価も足もとでは軟調な値動きとなっているが、同社は４月１０日に決算発表を行う。２６年２月期実績に加え、今期の見通しが関心を集めているが、主要企業の先頭を切って決算発表を行う格好となるだけに、その結果は全体相場にも影響を与える可能性がある。



出所：MINKABU PRESS